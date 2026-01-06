ETV Bharat / spiritual

6 जनवरी 2026 का पंचांग: सकट चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग, जानें शुभ पहर

हैदराबाद: आज 06 जनवरी, 2026 मंगलवार, के दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. इस तिथि के देवता अग्नि हैं. यह तिथि नए निर्माण करने के साथ-साथ किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों के लिए अच्छी मानी जाती है. आज सकट चौथ और लम्बोदर संकष्टी है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है. तृतीया तिथि सुबह 08.01 बजे तक है. इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है, जो 7 जनवरी की सुबह 06.52 बजे तक रहेगी.

विक्रम संवत : 2082 मास : माघ पक्ष : कृष्ण पक्ष तृतीया दिन : मंगलवार तिथि : कृष्ण पक्ष तृतीया योग : प्रीति नक्षत्र : अश्लेषा करण : विष्टि चंद्र राशि : कर्क सूर्य राशि : धनु सूर्योदय : 07:16 बजे सूर्यास्त : 05:37 बजे चंद्रोदय : रात 08.54 बजे बजे चंद्रास्त : सुबह 09.35 बजे राहुकाल : 15:02 से 16:20 यमगंड : 11:09 से 12:27

इस नक्षत्र में शुभ कार्य से करें परहेज

आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे. कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र का विस्तार 16:40 से 30 डिग्री तक है. इसके देवता सर्प और नक्षत्र स्वामी बुध हैं. इस नक्षत्र को अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है. इस नक्षत्र में किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए. हालांकि युद्ध में सफलता की तैयारी, तांत्रिक कार्य, कारावास या अलगाव से जुड़े कार्य, विनाश के कार्य और वरिष्ठों के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए इस नक्षत्र में कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:02 से 16:20 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.