6 फरवरी 2026 का पंचांग: शुक्रवार की तिथि आध्यात्मिक प्रगति के कार्यों के लिए अच्छी है

फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर नागों के देवता का अधिकार है. जानें राहुकाल और शुभ पहर.

FRIDAY 6TH FEBRUARY 2026 KA PANCHANG
शुक्रवार 6 फरवरी 2026 का पंचांग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 12:02 AM IST

हैदराबाद: आज 06 फरवरी, 2026 शुक्रवार, के दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. नागों के देवता का इस तिथि पर शासन है. आध्यात्मिक प्रगति के कार्य और तीर्थयात्रा करने के लिए इस तिथि को अच्छा माना जाता है.

6 फरवरी का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : फाल्गुन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष पंचमी
  • दिन : शुक्रवार
  • योग : धृति
  • नक्षत्र : हस्त
  • करण : कौलव
  • चंद्र राशि : कन्या
  • सूर्य राशि : मकर
  • सूर्योदय : सुबह 07:07 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:03 बजे
  • चंद्रोदय : सुबह 10.31 बजे
  • चंद्रास्त : सुबह 09.34 बजे
  • राहुकाल : 11:13 से 12:35
  • यमगंड : 15:19 से 16:41

उद्योग शुरू करने के लिए अच्छा है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कन्या राशि में 10:00 से लेकर 23:20 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके देवता सूर्य और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हैं. खेल संबंधी काम के लिए, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करने, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करना, यात्रा शुरू करने, दोस्तों से मिलने आदि काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 11:13 से 12:35 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

संपादक की पसंद

