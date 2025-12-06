ETV Bharat / spiritual

शनिवार 6 दिसंबर 2025 का पंचांग: द्विपुष्कर योग पर शुभ पहर में करें पूजा, मनोकामना होगी पूरी

हैदराबाद: आज 06 दिसंबर, 2025 शनिवार, के दिन पौष महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु हैं, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है. आज द्विपुष्कर योग बन रहा है.

विक्रम संवत : 2082

मास : पौष

पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितीया

दिन : शनिवार

तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितीया

योग : शुभ

नक्षत्र : मृगशीर्ष

करण : तैतिल

चंद्र राशि : मिथुन

सूर्य राशि : वृश्चिक राशि

सूर्योदय : सुबह 07:06 बजे

सूर्यास्त : शाम 05:53 बजे

चंद्रोदय : शाम 06.44 बजे

चंद्रास्त :सुबह 08.32 बजे

राहुकाल : 09:48 से 11:09

यमगंड : 13:51 से 15:12

शुभ समारोह के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा और शासक ग्रह मंगल हैं. विवाह आदि कार्य करने, दीक्षा ग्रहण करने, यात्रा, भवन निर्माण के लिए शुभ नक्षत्र है. इस नक्षत्र का स्वभाव कोमल होता है. यह नक्षत्र ललित कलाओं के लिए अच्छा है. कुछ नया आर्ट सीखने, दोस्ती करने, प्रेम अभिव्यक्ति, नए परिधान पहनने के साथ शुभ समारोह, उत्सव, कृषि के सौदे करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा होता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:48 से 11:09 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.