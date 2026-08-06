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6 अगस्त 2026 का पंचांग: शुभ कार्यों के लिए आज का नक्षत्र अनुकूल नहीं, बरतें सावधानी

हैदराबाद: आज 06 अगस्त, 2026 गुरुवार, के दिन श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष अष्ठमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के एक स्वरूप कालभैरव का अधिकार है, जिन्हें समय का देवता भी कहा जाता है. यह तिथि किसी भी तरह के शुभ कार्यों, नई बातचीत और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अच्छा नहीं है.

विक्रम संवत : 2082 मास : श्रावण पक्ष : कृष्ण पक्ष अष्ठमी दिन : गुरुवार तिथि : कृष्ण पक्ष अष्ठमी योग : गंड नक्षत्र : भरणी करण : बलव चंद्र राशि : मेष सूर्य राशि : कर्क सूर्योदय : 05:44:00 AM सूर्यास्त : 07:09:00 PM चंद्रोदय : 11:42 AM चंद्रास्त : 12:55 PM राहुकाल : 14:07 से 15:48 यमगंड : 05:44 से 07:24

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में रहेगा. मेष राशि में 13:20 से 26:40 तक इसका विस्तार होता है. इस नक्षत्र के देवता यम है और शुक्र इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह है. ये नक्षत्र उग्र और क्रूर स्वभाव का होता है. इस नक्षत्र में क्रूर कार्य, कुआं खोदना, कृषि संबंधी काम, दवाई बनाने, आग से कोई वस्तु बनाने आदि के कार्य करना उपयुक्त माना जाता है. इस नक्षत्र में किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए. हथियार संबंधी काम, पेड़ काटने या प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए इस नक्षत्र में कार्य करना अच्छा रहता है. शुभ कार्यों के लिए यह नक्षत्र अनुकूल नहीं है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 14:07 से 15:48 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.