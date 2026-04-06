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6 अप्रैल 2026 का पंचांग: सोमवार की तिथि पर गणेशजी का शासन, पूजा से कष्ट होंगे दूर

वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि पर शुभ कार्यों को करने से बचें.

MONDAY 6TH APRIL 2026 KA PANCHANG
सोमवार 6 अप्रैल 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 06 अप्रैल, 2026 सोमवार, के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. भगवान गणेशजी का इस तिथि पर शासन है. उनकी पूजा से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं, हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है.

6 अप्रैल का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : वैशाख
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
  • दिन : सोमवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
  • योग : सिद्धि
  • नक्षत्र : अनुराधा
  • करण : बलव
  • चंद्र राशि : वृश्चिक
  • सूर्य राशि : मीन
  • सूर्योदय : 06:06:00 AM
  • सूर्यास्त : 06:42:00 PM
  • चंद्रोदय :22:54:33
  • चंद्रास्त :08:49:40
  • राहुकाल : 07:40 से 09:15
  • यमगंड : 10:49 से 12:24

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में 3:20 से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह शनि है और देवता मित्र देव है, जो 12 आदित्यों में से एक है. यह सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है, इसलिए आज का दिन मित्रता, सहयोग और संबंधों को मजबूत करने के लिए अनुकूल माना जाएगा. कार्यस्थल पर टीमवर्क और समझदारी से किए गए प्रयास अच्छे परिणाम दे सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 07:40 से 09:15 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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