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5 सितंबर 2026 का पंचांग: आज विरोधियों को परास्त करने की बनाएं योजना, होंगे सफल

हैदराबाद: आज 05 सितंबर, 2026 शनिवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है. इस तिथि पर मृत्यु के देवता यम और माता दुर्गा का शासन है. इस दिन किसी भी तरह के शुभ काम करना ही नहीं चाहिए, हालांकि विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं इस दिन बनाई जा सकती है.

विक्रम संवत : 2083 मास : भाद्रपद पक्ष : कृष्ण पक्ष नवमी दिन : शनिवार तिथि : कृष्ण पक्ष नवमी योग : वज्र नक्षत्र : मृगशीर्ष करण : तैतिल चंद्र राशि : वृषभ सूर्य राशि : सिंह सूर्योदय : 06:00:00 AM सूर्यास्त : 06:39:00 PM चंद्रोदय : 12:33 AM,सितम्बर 06 चंद्रास्त : 02:09 PM राहुकाल : 09:10 से 10:45 यमगंड : 13:54 से 15:29

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा है और इसके शासक ग्रह मंगल है. विवाह आदि कार्य करने, दीक्षा ग्रहण करने, यात्रा, भवन निर्माण के लिए शुभ नक्षत्र है. इस नक्षत्र का स्वभाव कोमल होता है. यह नक्षत्र ललित कलाओं के लिए अच्छा है. कुछ नया आर्ट सीखने, दोस्ती करनेेे, प्रेम अभिव्यक्ति, नए परिधान पहनने के साथ शुभ समारोह, उत्सव, कृषि के सौदे करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा होता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:10 से 10:45 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.