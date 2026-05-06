ETV Bharat / spiritual

6 मई 2026 का पंचांग: बुधवार को आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा दिन, उठाएं फायदा

हैदराबाद: आज 06 मई, 2026 बुधवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. नागों के देवता का इस तिथि पर शासन है. आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करने और तीर्थयात्रा करने के लिए इस तिथि को अच्छा माना जाता है.

विक्रम संवत : 2082 मास : ज्येष्ठ पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्थी दिन : बुधवार तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्थी योग : सिद्धि नक्षत्र : मूल करण : बलव चंद्र राशि : धनु सूर्य राशि : मेष सूर्योदय : 05:36:00 AM सूर्यास्त : 07:00:00 PM चंद्रोदय : 23:24 चंद्रास्त : 08:32 राहुकाल : 12:18 से 13:58 यमगंड : 07:16 से 08:57

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋति है और शासक ग्रह केतु है. यह बिल्कुल भी शुभ नक्षत्र नहीं है. आज अचानक परिवर्तन और अस्थिरता का संकेत दे रहा है. केतु के प्रभाव से मन में विचलन और अनिश्चितता बढ़ सकती है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा. यह नक्षत्र अशुभ माना जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को टालना और शांत रहकर समय बिताना बेहतर रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:18 से 13:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.