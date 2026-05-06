ETV Bharat / spiritual

6 मई 2026 का पंचांग: बुधवार को आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा दिन, उठाएं फायदा

ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि पर नागों के देवता का शासन. संभलकर रहें.

WEDNESDAY 6TH MAY 2026 KA PANCHANG
बुधवार 6 मई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 6, 2026 at 12:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 06 मई, 2026 बुधवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. नागों के देवता का इस तिथि पर शासन है. आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करने और तीर्थयात्रा करने के लिए इस तिथि को अच्छा माना जाता है.

6 मई का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : ज्येष्ठ
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
  4. दिन : बुधवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
  6. योग : सिद्धि
  7. नक्षत्र : मूल
  8. करण : बलव
  9. चंद्र राशि : धनु
  10. सूर्य राशि : मेष
  11. सूर्योदय : 05:36:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:00:00 PM
  13. चंद्रोदय : 23:24
  14. चंद्रास्त : 08:32
  15. राहुकाल : 12:18 से 13:58
  16. यमगंड : 07:16 से 08:57

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋति है और शासक ग्रह केतु है. यह बिल्कुल भी शुभ नक्षत्र नहीं है. आज अचानक परिवर्तन और अस्थिरता का संकेत दे रहा है. केतु के प्रभाव से मन में विचलन और अनिश्चितता बढ़ सकती है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा. यह नक्षत्र अशुभ माना जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को टालना और शांत रहकर समय बिताना बेहतर रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:18 से 13:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 6 मई 2026 का पंचांग
बुधवार 6 मई 2026 का पंचांग
TODAY 6TH MAY 2026 KA PANCHANG
WEDNESDAY 6TH MAY 2026 KA PANCHANG
AAJ 6TH MAY 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.