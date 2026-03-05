5 मार्च 2026 का पंचांग: गुरुवार को भाई दूज मनाएं, शुभ पहर का रखें ध्यान
चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि नए भवन निर्माण और तीर्थयात्रा के लिए अच्छी है. राहुकाल से बचकर रहें.
Published : March 5, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 05 मार्च, 2026 गुरुवार, के दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु हैं, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है. आज भाई दूज है.
- 5 मार्च का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : चैत्र
- पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितीया
- दिन : गुरुवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितीया
- योग : शूल
- नक्षत्र : उत्तरा फाल्गुनी
- करण : गर
- चंद्र राशि : कन्या
- सूर्य राशि : कुंभ
- सूर्योदय : 06:43 बजे
- सूर्यास्त : 06:23 बजे
- चंद्रोदय : रात 08.17 बजे
- चंद्रास्त : सुबह 07.32 बजे
- राहुकाल : 14:00 से 15:28
- यमगंड : 06:43 से 08:10
कर्मकांड आदि लिए अनुकूल है नक्षत्र
आज चंद्रमा कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र सिंह राशि में 26:40 से लेकर कन्या राशि में 10 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता अर्यम और नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. कुआं खोदने, नींव डालने, कर्मकांड करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, पढ़ाई शुरू करने, देवताओं की स्थापना, मंदिर निर्माण, या स्थायी प्रभाव की इच्छा रखने वाली किसी भी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 14:00 से 15:28 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.