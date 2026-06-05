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5 जून 2026 का पंचांग: शुक्रवार को राहुकाल से बचें; शुभ पहर में करें पूजा, होगा लाभ

आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि पर नागों के देवता का शासन होता है. विस्तार से पढ़ें.

FRIDAY 5TH JUNE 2026 KA PANCHANG
शुक्रवार 5 जून 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 05 जून, 2026 शुक्रवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. नागों के देवता का इस तिथि पर शासन है. आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करने और तीर्थयात्रा करने के लिए इस तिथि को अच्छा माना जाता है.

5 जून का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : आषाढ़
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष पंचमी
  • दिन : शुक्रवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष पंचमी
  • योग : ब्रह्म
  • नक्षत्र : श्रवण
  • करण : कौलव
  • चंद्र राशि : मकर
  • सूर्य राशि : वृषभ
  • सूर्योदय : 05:21:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:17:00 PM
  • चंद्रोदय : 23:19
  • चंद्रास्त : 09:15
  • राहुकाल : 10:35 से 12:19
  • यमगंड : 15:48 से 17:33

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि है और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. श्रवण नक्षत्र ज्ञान, सुनने-समझने की क्षमता, सीखने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का प्रतीक माना जाता है. आज का दिन नई जानकारी प्राप्त करने, महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लेने, अनुभवी लोगों की सलाह लेने और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:35 से 12:19 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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