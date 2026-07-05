5 जुलाई 2026 का पंचांग: रविवार को राहुकाल से बचकर रहें, शुभ पहर में करें पूजा, होगा लाभ
आज रविवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. नागों के देवता का इस तिथि पर शासन है.
Published : July 5, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 05 जुलाई, 2026 रविवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. नागों के देवता का इस तिथि पर शासन है. आज आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करने और तीर्थयात्रा करने के लिए इस तिथि को बेहद अच्छा माना जाता है.
5 जुलाई का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : आषाढ़
- पक्ष : कृष्ण पक्ष पंचमी
- दिन : रविवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष पंचमी
- योग : आयुष्यमान
- नक्षत्र : शतभिषा
- करण : तैतिल
- चंद्र राशि : कुंभ
- सूर्य राशि : मिथुन
- सूर्योदय : 05:27:00 AM
- सूर्यास्त : 07:24:00 PM
- चंद्रोदय : 11:09 पी एम
- चंद्रास्त : 10:23 ए एम
- राहुकाल : 17:39 से 19:24
- यमगंड : 12:25 से 14:10
आज का नक्षत्र
आज रविवार 5 जुलाई 2026 के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु है. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है, हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 17:39 से 19:24 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.