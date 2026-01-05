ETV Bharat / spiritual

5 जनवरी 2026 का पंचांग: सोमवार को सर्वार्थ सिद्धि योग पर करें भोलेनाथ की पूजा, होगा लाभ

माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि तीर्थ यात्रा और नए भवन निर्माण के लिए अच्छी है. विस्तार से जानें.

MONDAY 5TH JANUARY 2026 KA PANCHANG
सोमवार 5 जनवरी 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 12:05 AM IST

हैदराबाद: आज 05 जनवरी, 2026 सोमवार, के दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु है, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.

5 जनवरी का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : माघ
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितीया
  • दिन : सोमवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितीया
  • योग : विष्कुंभ
  • नक्षत्र : पुष्य
  • करण : गर
  • चंद्र राशि : कर्क
  • सूर्य राशि : धनु
  • सूर्योदय : 07:16 बजे
  • सूर्यास्त : 05:37 बजे
  • चंद्रोदय : शाम 07.49 बजे
  • चंद्रास्त : सुबह 08.56 बजे
  • राहुकाल : 08:33 से 09:51
  • यमगंड : 11:09 से 12:26

पढ़ाई और यात्रा शुरू करने के लिए अच्छा है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कर्क राशि में 3:20 से 16:40 तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता बृहस्पति और नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं. किसी भी शुभ कार्य के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है. खेलकूद, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करने, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करने, यात्रा शुरू करने, दोस्तों को मिलने, कुछ सामान खरीदने और बेचने, आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ, सजावट, ललित कलाओं को सीखने के लिए यह एक अच्छा नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:33 से 09:51 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

