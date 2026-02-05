ETV Bharat / spiritual

5 फरवरी 2026 का पंचांग: गुरुवार को भूलकर भी ना करें शुभ कार्य, वरना नहीं मिलेंगे शुभ परिणाम

फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की पूजा से सारे कष्ट दूर होंगे. विस्तार से पढ़ें.

THURSAY 5TH FEB 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 5 फरवरी 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 05 फरवरी, 2026 गुरुवार, के दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. भगवान गणेशजी का इस तिथि पर शासन है. उनकी पूजा से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं. हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है.

5 फरवरी का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : फाल्गुन
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
  4. दिन : गुरुवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
  6. योग : सुकर्म
  7. नक्षत्र : उत्तराफाल्गुनी
  8. करण : बव
  9. चंद्र राशि : कन्या
  10. सूर्य राशि : मकर
  11. सूर्योदय : सुबह 07:08 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:02 बजे
  13. चंद्रोदय : रात 9.35 बजे
  14. चंद्रास्त : सुबह 9.05 बजे
  15. राहुकाल : 13:57 से 15:19
  16. यमगंड : 07:08 से 08:30

पढ़ाई शुरू करने के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र सिंह राशि में 26:40 से लेकर कन्या राशि में 10 डिग्री तक विस्तार लिए है. इसके देवता अर्यम और नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. कुआं खोदने, नींव डालने, कर्मकांड करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, पढ़ाई शुरू करने, देवताओं की स्थापना, मंदिर निर्माण या स्थायी प्रभाव की इच्छा रखने वाली किसी भी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:57 से 15:19 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 5 फरवरी 2026 का पंचांग
गुरुवार 5 फरवरी 2026 का पंचांग
TODAY 5TH FEBRUARY 2026 KA PANCHANG
THURSAY 5TH FEB 2026 KA PANCHANG
AAJ 5TH FEBRUARY 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.