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5 अप्रैल 2026 का पंचांग: रविवार की तिथि पर अग्नि देव का शासन, जानें राहुकाल और शुभपहर

हैदराबाद: आज 05 अप्रैल, 2026 रविवार, के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष तृतिया तिथि है. इस तिथि के देवता अग्नि है. यह तिथि नए निर्माण करने के साथ-साथ किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों के लिए अच्छी मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082 मास : वैशाख पक्ष : कृष्ण पक्ष तृतिया दिन : रविवार तिथि : कृष्ण पक्ष तृतिया योग : वज्र नक्षत्र : विशाखा करण : विष्टि चंद्र राशि : तुला सूर्य राशि : मीन सूर्योदय : 06:07:00 AM सूर्यास्त : 06:41:00 PM चंद्रोदय :21:59:30 चंद्रास्त :08:08:28 राहुकाल : 17:07 से 18:41 यमगंड : 12:24 से 13:58

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3:20 डिग्री वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बृहस्पति है, देवता सतराग्नि हैं- जिसे इन्द्राग्नि भी कहा जाता है. यह मिश्रित प्रकृति का नक्षत्र है. इसलिए लक्ष्य प्राप्ति और नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन प्रेरणादायक रह सकता है. व्यापार, शिक्षा और महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रगति के अवसर बन सकते हैं. हालांकि किसी भी कार्य में धैर्य और संतुलन बनाए रखना सफलता के लिए आवश्यक रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 17:07 से 18:41 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.