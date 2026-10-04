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4 अक्टूबर 2026 का पंचाग: रविवार का नक्षत्र इन कार्यों के लिए शुभ, डालें एक नजर

हैदराबाद: आज 04 अक्टूबर, 2026 रविवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष अष्ठमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के एक स्वरूप कालभैरव का अधिकार है, जिन्हें समय का देवता भी कहा जाता है. यह तिथि किसी भी तरह के शुभ कार्यों, नई बातचीत और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अच्छी नहीं है.

विक्रम संवत : 2083 मास : आश्विन पक्ष : कृष्ण पक्ष अष्ठमी दिन : रविवार तिथि : कृष्ण पक्ष अष्ठमी योग : परिध नक्षत्र : पुनर्वसु करण : कौलव चंद्र राशि : मिथुन सूर्य राशि : कन्या सूर्योदय : 06:15:00 AM सूर्यास्त : 06:04:00 PM चंद्रोदय : 12:40 AM चंद्रास्त : 1:55 PM राहुकाल : 16:35 से 18:04 यमगंड : 12:09 से 13:38

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 20:00 से लेकर कर्क राशि के 3:20 तक फैला हुआ है. इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं. नया वाहन खरीदने या सर्विसिंग कराने के अलावा यात्रा और पूजा के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. यह एक अस्थायी, तेज और गतिशील प्रकृति का तारा है. इस नक्षत्र में बागवानी करने, जुलूस में जाने, मित्रों से मिलने का कार्य भी किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 16:35 से 18:04 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.