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4 जून 2026 का पंचांग: गुरुवार को शुभ कार्यों को करने से बचें, जानें क्यों

आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि पर गजानन का शासन. विस्तार से जानें.

THURSDAY 4TH JUNE 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 4 जून 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 04 जून, 2026 गुरुवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. भगवान गणेशजी का इस तिथि पर शासन है. उनकी पूजा से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं. हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है.

4 जून का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : आषाढ़
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
  4. दिन : गुरुवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
  6. योग : शुक्ल
  7. नक्षत्र : उत्तराषाढा
  8. करण : बव
  9. चंद्र राशि : धनु
  10. सूर्य राशि : वृषभ
  11. सूर्योदय : 05:22:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:17:00 PM
  13. चंद्रोदय : 22:43
  14. चंद्रास्त : 8:18
  15. राहुकाल : 14:03 से 15:48
  16. यमगंड : 05:22 से 07:06

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और उत्तराषाढा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य है. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, इसके देवता विश्वदेव है. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र माना जाता है, जो दृढ़ता, स्थायित्व और दीर्घकालिक सफलता का प्रतीक है. आज का दिन महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम करने, जिम्मेदारियों को निभाने और भविष्य की मजबूत नींव रखने के लिए अनुकूल माना जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 14:03 से 15:48 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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