4 जुलाई 2026 का पंचांग: शनिवार को शुभ कार्यों के लिए तिथि अच्छी नहीं, संभलकर रहें
आज शनिवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. भगवान गणेशजी का इस तिथि पर शासन है.
Published : July 4, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 04 जुलाई, 2026 शनिवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. भगवान गणेशजी का इस तिथि पर शासन है. उनकी पूजा से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं, हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है.
4 जुलाई का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : आषाढ़
- पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
- दिन : शनिवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
- योग : प्रीति
- नक्षत्र : धनिष्ठा
- करण : बलव
- चंद्र राशि : कुंभ
- सूर्य राशि : मिथुन
- सूर्योदय : 05:26:00 AM
- सूर्यास्त : 07:24:00 PM
- चंद्रोदय : 10:37 पी एम
- चंद्रास्त : 09:30 ए एम
- राहुकाल : 08:56 से 10:40
- यमगंड : 14:10 से 15:54
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा. मकर राश में इस नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस नक्षत्र पर मंगल का शासन है. यह नक्षत्र यात्रा करने, मित्रों से मिलने और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:56 से 10:40 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.