ETV Bharat / spiritual

4 फरवरी 2026 का पंचांग: आज नए निर्माण के लिए दिन अच्छा है, राहुकाल से बचकर रहें

फाल्गुन कृष्ण की तृतीया तिथि कलात्मक गतिविधियों के लिए है उपयुक्त है. दिन का फायदा उठाएं.

WEDNESDAY 4TH FEB 2026 KA PANCHANG
बुधवार 4 फरवरी 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 9:21 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 04 फरवरी, 2026 बुधवार, के दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. इस तिथि के देवता अग्नि हैं. यह तिथि नए निर्माण करने के साथ-साथ किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों के लिए अच्छी मानी जाती है.

4 फरवरी का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : फाल्गुन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष तृतीया
  • दिन : बुधवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष तृतीया
  • योग : अतिगंड
  • नक्षत्र : पूर्वाफाल्गुनी
  • करण : वणिज
  • चंद्र राशि : सिंह
  • सूर्य राशि : मकर
  • सूर्योदय : सुबह 07:08 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:01 बजे
  • चंद्रोदय : रात 8.37 बजे
  • चंद्रास्त : सुबह 08.36 बजे
  • राहुकाल : 12:35 से 13:57
  • यमगंड : 08:30 से 09:52

लग्जरी वस्तुएं खरीदने के लिए शुभ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे. इस नक्षत्र का विस्तार सिंह राशि में 13:20' से 26:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता भगवान शिव और शासक ग्रह शुक्र हैं. इसे शुभ नक्षत्र माना जाता है. भगवान की उपासना करने, विलासिता की वस्तुएं खरीदने के अलावा नए परिधान या ज्वैलरी पहनने के लिए यह नक्षत्र शुभ है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:35 से 13:57 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 4 फरवरी 2026 का पंचांग
बुधवार 4 फरवरी 2026 का पंचांग
TODAY 4TH FEBRUARY 2026 KA PANCHANG
WEDNESDAY 4TH FEB 2026 KA PANCHANG
AAJ 4TH FEBRUARY 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.