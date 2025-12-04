ETV Bharat / spiritual

गुरुवार 4 दिसंबर 2025 का पंचांग: अन्नपूर्णा जयंती और पूर्णिमा व्रत आज, इस पहर करें पूजा, होगा लाभ

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ऊर्जा से करें भगवान की पूजा. मनोकामना होगी पूरी.

THURSDAY 4TH DEC 2025 KA PANCHANG
गुरुवार 4 दिसंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 4, 2025 at 12:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 04 दिसंबर, 2025 गुरुवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है. ये तिथि रुद्र द्वारा शासित होती है, जो भगवान शिव का एक प्राचीन और उग्र रूप है. इस दिन की ऊर्जा से भगवान की पूजा करना सबसे अच्छा होता है. आज अन्नपूर्णा जयंती है. आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत भी है. चतुर्दशी तिथि सुबह 98.37 बजे तक और पूर्णिमा तिथि 5 दिसंबर की सुबह 04.43 बजे तक है.

4 दिसंबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : मार्गशीर्ष
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी
  • दिन : गुरुवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी
  • योग : शिव
  • नक्षत्र : कृतिका
  • करण : वणिज
  • चंद्र राशि : वृषभ
  • सूर्य राशि : वृश्चिक राशि
  • सूर्योदय : सुबह 07:05 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 05:53 बजे
  • चंद्रोदय : शाम 04.35 बजे
  • चंद्रास्त : चंद्रास्त नहीं
  • राहुकाल : 13:50 से 15:11
  • यमगंड : 07:05 से 08:26

इस नक्षत्र में नई शुरुआत से बचें
आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे. मेष राशि में 26 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में दस डिग्री तक कृतिका नक्षत्र का विस्तार है. इसके देवता अग्नि हैं और इस नक्षत्र पर सूर्य ग्रह का शासन चलता है. यह मिश्रित गुणों वाला नक्षत्र है. किसी भी तरह के प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के साथ, धातुओं से जुड़ा काम करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. हालांकि, किसी भी तरह की नई शुरुआत के लिए इस नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:50 से 15:11 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 4 दिसंबर 2025 का पंचांग
गुरुवार 4 दिसंबर 2025 का पंचांग
TODAY 4TH DEC 2025 KA PANCHANG
THURSDAY 4TH DEC 2025 KA PANCHANG
AAJ 4TH DEC 2025 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.