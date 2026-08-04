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4 अगस्त 2026 का पंचांग: मंगलवार को करें चिकित्सा संबंधी कार्य, दिन बेहद शुभ

आज श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है. इस तिथि पर मंगल का शासन है.

TUESDAY 4TH AUGUST 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 4 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 04 अगस्त, 2026 मंगलवार, के दिन श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. इस तिथि पर मंगल का शासन है. चिकित्सा संबंधी कार्य करने या नई दवाई शुरू करने के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े काम के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.

4 अगस्त का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : श्रावण
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष षष्ठी
  4. दिन : मंगलवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष षष्ठी
  6. योग : ध्रुति
  7. नक्षत्र : रेवती
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : मीन
  10. सूर्य राशि : कर्क
  11. सूर्योदय : 05:43:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:11:00 PM
  13. चंद्रोदय : 10:22 PM
  14. चंद्रास्त : 10:50 AM
  15. राहुकाल : 15:49 से 17:30
  16. यमगंड : 10:46 से 12:27

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकरद 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध है. देवता पूषा है. यह कोमल और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. इस नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के काम के साथ व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:49 से 17:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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