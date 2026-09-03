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3 सितंबर 2026 का पंचांग: गुरुवार को जगत के पालनहार की करें पूजा, मिलेगा आशीर्वाद

हैदराबाद: आज 03 सितंबर, 2026 गुरुवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर बड़े ऋषियों के साथ भगवान इंद्र का शासन है, हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस दिन टालना चाहिए. जीवन में आ रही बाधाओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए यह दिन अच्छा है.

विक्रम संवत : 2083 मास : भाद्रपद पक्ष : कृष्ण पक्ष सप्तमी दिन : गुरुवार तिथि : कृष्ण पक्ष सप्तमी योग : व्यघात नक्षत्र : कृतिका करण : विष्टि चंद्र राशि : मेष सूर्य राशि : सिंह सूर्योदय : 05:59:00 AM सूर्यास्त : 06:41:00 PM चंद्रोदय : 10:34 PM चंद्रास्त : 11:56 AM राहुकाल : 13:55 से 15:31 यमगंड : 05:59 से 07:34

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेगा. मेष राशि में 26 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में दस डिग्री तक कृतिका नक्षत्र का विस्तार है. इसके देवता अग्नि हैं और इस नक्षत्र पर सूर्य ग्रह का शासन चलता है. यह मिश्रित गुणों वाला नक्षत्र है. किसी भी तरह के प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्यों के साथ, धातुओं से जुड़ा काम करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है, हालांकि किसी भी तरह की नई शुरुआत के लिए इस नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 13:55 से 15:31 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.