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3 अक्टूबर 2026 का पंचांग: शनिवार को शुभ कार्यों को करने से बचें

हैदराबाद: आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर बड़े ऋषियों के साथ भगवान इंद्र का शासन है, हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस दिन टालना चाहिए. जीवन में आ रही बाधाओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए यह दिन अच्छा है.

विक्रम संवत : 2083

मास : आश्विन

पक्ष : कृष्ण पक्ष सप्तमी

दिन : शनिवार

तिथि : कृष्ण पक्ष सप्तमी

योग : वरियान

नक्षत्र : आर्द्रा

करण : बव

चंद्र राशि : मिथुन

सूर्य राशि : कन्या

सूर्योदय : 06:15:00 AM

सूर्यास्त : 06:05:00 PM

चंद्रोदय : 11:30 PM

चंद्रास्त : 01:02 PM

राहुकाल : 09:12 से 10:41

यमगंड : 13:39 से 15:07

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है. दुश्मनों से लड़ने, विष संबंधी काम करने, आत्माओं का आह्वान करने, किसी कार्य से खुद को अलग करने या खंडहर गिराने के अलावा बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है, हालांकि यात्रा और खरीदारी से इस नक्षत्र में बचना चाहिए.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:12 से 10:41 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.