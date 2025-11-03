ETV Bharat / spiritual

3 नवंबर 2025 का पंचांग: सोम प्रदोष व्रत पर बन रहा रवि योग, भगवान शिव का शासन

हैदराबाद: आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव और कामदेव का शासन है. नई किताबें लिखने, कर्मकांड और नृत्य के लिए अच्छा दिन माना जाता है. आज सोम प्रदोष व्रत है. आज रवि योग भी बन रहा है.

विक्रम संवत : 2081 मास : कार्तिक पक्ष : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिन : सोमवार तिथि : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी योग : हर्शन नक्षत्र : उत्तराभाद्रपदा करण : कौलव चंद्र राशि : मीन सूर्य राशि : तुला सूर्योदय : सुबह 06:45 बजे सूर्यास्त : शाम 06:00 बजे चंद्रोदय : दोपहर 03.54 बजे चंद्रास्त : तड़के 04.57 बजे (4 नवंबर) राहुकाल : 08:09 से 09:34 यमगंड : 10:58 से 12:22

भूमि खरीदने के लिए उपयुक्त है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मीन राशि 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके देवता अहिर्बुध्न्य हैं, जो एक नाग देवता हैं. इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं. कुएं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित अनुष्ठान करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, विवाह या किसी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 08:09 से 09:34 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.