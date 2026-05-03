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3 मई 2026 का पंचांग: रविवार की तिथि पर वायु देवता का अधिकार, दिन बेहद शुभ

ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष द्वितिया तिथि भवन निर्माण के लिए शुभ है. राहुकाल से बचें.

SUNDAY 3RD MAY 2026 KA PANCHANG
रविवार 3 मई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 03 मई, 2026 रविवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष द्वितिया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु है, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है.

3 मई का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : ज्येष्ठ
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितिया
  4. दिन : रविवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितिया
  6. योग : वरियान
  7. नक्षत्र : विशाखा
  8. करण : तैतिल
  9. चंद्र राशि : वृश्चिक
  10. सूर्य राशि : मेष
  11. सूर्योदय : 05:38:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:58:00 PM
  13. चंद्रोदय : 20:47
  14. चंद्रास्त : 06:10
  15. राहुकाल : 17:18 से 18:58
  16. यमगंड : 12:18 से 13:58

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3:20 डिग्री वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बृहस्पति है, देवता सतराग्नि हैं - जिसे इन्द्राग्नि भी कहा जाता है. यह मिश्रित प्रकृति का नक्षत्र है. आज गहराई, लक्ष्य और दृढ़ निश्चय का संकेत दे रहा है. बृहस्पति के प्रभाव से सही मार्गदर्शन और प्रयासों में सफलता के योग बन सकते हैं. यह मिश्रित प्रकृति का नक्षत्र होने से उत्साह के साथ संतुलन बनाए रखना और सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 17:18 से 18:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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