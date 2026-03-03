ETV Bharat / spiritual

3 मार्च 2026 का पंचांग: मंगलवार को लग रहा है साल का पहला चंद्रग्रहण, जानें समय

फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शुभ समारोह के लिए अच्छी है. जानें ग्रह नक्षत्रों की चाल.

TUESDAY 3RD MARCH 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 3 मार्च 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 3, 2026 at 12:02 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: आज 03 मार्च, 2026 मंगलवार, के दिन फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है. आज चंद्रग्रहण भी है.

3 मार्च का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : फाल्गुन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष पूर्णिमा
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : पूर्णिमा
  • योग : सुकर्म
  • नक्षत्र : मघा
  • करण : बव
  • चंद्र राशि : सिंह
  • सूर्य राशि : कुंभ
  • सूर्योदय : सुबह 06:45 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:21 बजे
  • चंद्रोदय : शाम 06-21 बजे
  • चंद्रास्त : चंद्रास्त नहीं
  • राहुकाल : 15:27 से 16:54
  • यमगंड : 11:06 से 12:33

इस नक्षत्र में किसी भी तरह के शुभ कार्य से बचें
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेंगे. इस नक्षत्र का विस्तार 0 से 13:20 डिग्री तक सिंह राशि में फैला है. इसके देवता पितृगण और नक्षत्र स्वामी केतु हैं. यह उग्र और क्रूर प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह का शुभ कार्य, यात्रा या उधार धन लेने या लेने का काम इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए. शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने का काम इस नक्षत्र में किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:27 से 16:54 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

