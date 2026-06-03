3 जून 2026 का पंचांग: बुधवार को शुभ पहर में करें भगवान गणेश की पूजा, मनोकामना होगी पूरी
आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष तृतिया तिथि के देवता अग्नि देव हैं. विस्तार से पढ़ें.
Published : June 3, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 03 जून, 2026 बुधवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष तृतिया तिथि है. इस तिथि के देवता अग्नि है. यह तिथि नए निर्माण करने के साथ-साथ किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों के लिए अच्छी मानी जाती है.
3 जून का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : आषाढ़
- पक्ष : कृष्ण पक्ष तृतिया
- दिन : बुधवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष तृतिया
- योग : शुभ
- नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा
- करण : वणिज
- चंद्र राशि : धनु
- सूर्य राशि : वृषभ
- सूर्योदय : 05:22:00 AM
- सूर्यास्त : 07:16:00 PM
- चंद्रोदय : 22:04
- चंद्रास्त : 07:21
- राहुकाल : 12:19 से 14:03
- यमगंड : 07:06 से 08:50
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र है और देवता वरुण है. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व. यह नक्षत्र आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और नए अवसरों की ओर बढ़ने का संकेत देता है. आज का दिन योजनाओं को आगे बढ़ाने, सकारात्मक निर्णय लेने और अपने लक्ष्य की दिशा में प्रयास करने के लिए अनुकूल माना जा सकता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:19 से 14:03 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.