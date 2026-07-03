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3 जुलाई 2026 का पंचांग: शुक्रवार को शुभ पहर में करें मां लक्ष्मी की आराधना, होगा लाभ

हैदराबाद: आज 03 जुलाई, 2026 शुक्रवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष तृतिया तिथि है. इस तिथि के देवता अग्नि है. यह तिथि नए निर्माण करने के साथ-साथ किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों के लिए अच्छी मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082

मास : आषाढ़

पक्ष : कृष्ण पक्ष तृतिया

दिन : शुक्रवार

तिथि : कृष्ण पक्ष तृतिया

योग : विष्कुंभ

नक्षत्र : श्रवण

करण : विष्टि

चंद्र राशि : मकर

सूर्य राशि : मिथुन

सूर्योदय : 05:26:00 AM

सूर्यास्त : 07:24:00 PM

चंद्रोदय : 10:04 पी एम

चंद्रास्त : 08:36 ए एम

राहुकाल : 10:40 से 12:25

यमगंड : 15:54 से 17:39

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि है और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. यह गतिशील तारा है, जिसमें यात्रा करने, वाहन चलाने, बागवानी करने, जुलूस में जाने, दोस्तों से मिलने, खरीदारी करने और अस्थायी प्रकृति केेे किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 10:40 से 12:25 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.