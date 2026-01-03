3 जनवरी 2026 का पंचांग: शनिवार को पौष पूर्णिमा व्रत, शुभ पहर में करें पूजा
माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शुभ समारोह और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छी है. विस्तार से जानें.
Published : January 3, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 03 जनवरी, 2026 शनिवार, के दिन माघ महीने की पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है. इस पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा या पौष पूर्णिमा व्रत के नाम से जाना जाता है.
3 जनवरी का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : माघ
- पक्ष : शुक्ल पक्ष पूर्णिमा
- दिन : शनिवार
- तिथि : पूर्णिमा
- योग : ब्रह्म
- नक्षत्र : आर्द्रा
- करण : बव
- चंद्र राशि : मिथुन
- सूर्य राशि : धनु
- सूर्योदय : सुबह 07:15 बजे
- सूर्यास्त : शाम 05:35 बजे
- चंद्रोदय : शाम 005.28 बजे
- चंद्रास्त : सूर्यास्त नहीं
- राहुकाल : 09:50 से 11:08
- यमगंड : 13:43 से 15:00
इस नक्षत्र में यात्रा और खरीदारी से बचें
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु हैं. दुश्मनों से लड़ने, विष संबंधी काम करने, आत्माओं का आह्वान करने, किसी कार्य से खुद को अलग करने या खंडहर गिराने के अलावा बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है. हालांकि यात्रा और खरीदारी से इस नक्षत्र में बचना चाहिए.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:50 से 11:08 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.