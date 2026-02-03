ETV Bharat / spiritual

3 फरवरी 2026 का पंचांग: मंगलवार की तिथि तीर्थयात्रा के लिए अच्छी है, जानें का बनाएं प्लान

हैदराबाद: आज 03 फरवरी, 2026 मंगलवार, के दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु हैं, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082 मास : फाल्गुन पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितीया दिन : मंगलवार तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितीया योग : शोभन नक्षत्र : मघा करण : तैतिल चंद्र राशि : सिंह सूर्य राशि : मकर सूर्योदय : सुबह 07:09 बजे सूर्यास्त : शाम 06:01 बजे चंद्रोदय : शाम 07.37 बजे चंद्रास्त : सुबह 08.03 बजे राहुकाल : 15:18 से 16:39 यमगंड : 11:13 से 12:35

इस नक्षत्र में यात्रा और धन के लेन-देन से करें परहेज

आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेंगे. इस नक्षत्र का विस्तार 0 से 13:20 डिग्री तक सिंह राशि में फैला है. इसके देवता पितृगण और नक्षत्र स्वामी केतु हैं. यह उग्र और क्रूर प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह का शुभ कार्य, यात्रा या उधार धन देने या लेने का काम इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए. शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने का काम इस नक्षत्र में किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:18 से 16:39 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.