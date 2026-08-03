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3 अगस्त 2026 का पंचांग: सोमवार को आध्यात्मिक प्रगति के लिए दिन अच्छा, उठाएं लाभ

हैदराबाद: आज 03 अगस्त, 2026 सोमवार, के दिन श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. नागों के देवता का इस तिथि पर शासन है. आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करने और तीर्थयात्रा करने के लिए इस तिथि को अच्छा माना जाता है.

विक्रम संवत : 2082

मास : श्रावण

पक्ष : कृष्ण पक्ष पंचमी

दिन : सोमवार

तिथि : कृष्ण पक्ष पंचमी

योग : सुकर्म

नक्षत्र : उत्तराभाद्रपदा

करण : कौलव

चंद्र राशि : मीन

सूर्य राशि : कर्क

सूर्योदय : 05:42:00 AM

सूर्यास्त : 07:12:00 PM

चंद्रोदय : 09:52 PM

चंद्रास्त : 09:50 AM

राहुकाल : 07:23 से 09:04

यमगंड : 10:46 से 12:27

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मीन राशि 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके देवता अहिर्बुध्न्य हैं, जो एक नाग देवता है. इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है. कुएं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित अनुष्ठान करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, विवाह, या किसी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:23 से 09:04 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.