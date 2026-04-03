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3 अप्रैल 2026 का पंचांग: शुक्रवार को प्रतिप्रदा तिथि पर मां दुर्गा का शासन

हैदराबाद: आज 03 अप्रैल, 2026 शुक्रवार, के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है. इस दिन पर माता दुर्गा का शासन है. नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और चिकित्सा संबंधी कामों के लिए अच्छा दिन है. किसी भी तरह का अन्य बड़ा शुभ काम नहीं करना चाहिए.

विक्रम संवत : 2082 मास : वैशाख पक्ष : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा दिन : शुक्रवार तिथि : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा योग : व्यघात नक्षत्र : चित्रा करण : कौलव चंद्र राशि : कन्या सूर्य राशि : मीन सूर्योदय : 06:09:00 AM सूर्यास्त : 06:40:00 PM चंद्रोदय : 20:10:05 चंद्रास्त : 07 :11:12 राहुकाल : 10:51 से 12:25 यमगंड : 15:32 से 17:06

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा है और नक्षत्र स्वामी मंगल है. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है. इसलिए रचनात्मक कार्यों, योजना बनाने और नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल रह सकता है, हालांकि किसी भी काम में जल्दबाज़ी से बचें और धैर्य के साथ निर्णय लें, तभी बेहतर परिणाम मिलेंगे.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 10:51 से 12:25 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.