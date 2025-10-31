ETV Bharat / spiritual

31 अक्टूबर 2025 का पंचांग: शुक्रवार को अक्षय नवमी का संयोग, मां सरस्वती तिथि की शासक

कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर शुभ समारोह और यात्रा का प्लान ना बनाएं. ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए.

FRIDAY 31ST OCT 2025 KA PANCHANG
शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2025 at 12:03 AM IST

1 Min Read
हैदराबाद: आज 31 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक हैं. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है, लेकिन किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है. आज अक्षय नवमी है. आज के दिन जगद्धात्री पूजा भी है.

31 अक्टूबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : कार्तिक
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष नवमी
  • दिन : शुक्रवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष नवमी
  • योग : गंड
  • नक्षत्र : धनिष्ठा
  • करण : कौलव
  • चंद्र राशि : मकर
  • सूर्य राशि : तुला
  • सूर्योदय : सुबह 06:43 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:02 बजे
  • चंद्रोदय : दोपहर 02.16 बजे
  • चंद्रास्त : देर रात 01.44 बजे (1 नवंबर)
  • राहुकाल : 10:58 से 12:23
  • यमगंड : 15:12 से 16:37

यात्रा और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे. मकर राश में इस नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस नक्षत्र पर मंगल का शासन है. यह नक्षत्र यात्रा करने, मित्रों से मिलने और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:58 से 12:23 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

