ETV Bharat / spiritual

31 अक्टूबर 2025 का पंचांग: शुक्रवार को अक्षय नवमी का संयोग, मां सरस्वती तिथि की शासक

शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 31 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक हैं. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है, लेकिन किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है. आज अक्षय नवमी है. आज के दिन जगद्धात्री पूजा भी है. 31 अक्टूबर का पंचांग