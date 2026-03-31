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31 मार्च 2026 का पंचांग: आज महावीर स्वामी जयंती पर बन रहा रवि योग

चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कर्मकांड आदि के लिए अच्छी है.

TUESDAY 31ST MARCH 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 31 मार्च 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 31 मार्च, 2026 मंगलवार, के दिन चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव और कामदेव का शासन है. नई किताबें लिखने, कर्मकांड और नृत्य के लिए अच्छा दिन माना जाता है. आज महावीर स्वामी जयंती है. आज के दिन रवि योग भी बन रहा है.

31 मार्च का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : चैत्र
  • पक्ष : शुक्ल त्रयोदशी
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : शुक्ल त्रयोदशी
  • योग : गंड
  • नक्षत्र : पूर्वाफाल्गुनी
  • करण : तैतिल
  • चंद्र राशि : सिंह
  • सूर्य राशि : मीन
  • सूर्योदय : सुबह 06:13 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:38 बजे
  • चंद्रोदय : शाम 05.09 बजे
  • चंद्रास्त : सुबह 05.33 बजे (01 अप्रेल)
  • राहुकाल : 15:32 से 17:05
  • यमगंड : 10:52 से 12:25

लग्जरी वस्तुओं की खरीदारी के लिए शुभ है
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे. इस नक्षत्र का विस्तार सिंह राशि में 13:20' से 26:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता भगवान शिव और शासक ग्रह शुक्र हैं. इसे शुभ नक्षत्र माना जाता है. भगवान की उपासना करने, विलासिता की वस्तुएं खरीदने के अलावा नए परिधान या ज्वैलरी पहनने के लिए यह नक्षत्र शुभ है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:32 से 17:05 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

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