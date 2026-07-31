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31 जुलाई 2026 का पंचांग: शुक्रवार को शुभ पहर में करें मां लक्ष्मी की पूजा, मिलेगा आशीर्वाद

हैदराबाद: आज 31 जुलाई, 2026 शुक्रवार, के दिन श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितिया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु है, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. द्वितिया तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082 मास : श्रावण पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितिया दिन : शुक्रवार तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितिया योग : सौभाग्य नक्षत्र : धनिष्ठा करण : तैतिल चंद्र राशि : मकर सूर्य राशि : कर्क सूर्योदय : 05:40:00 AM सूर्यास्त : 07:14:00 PM चंद्रोदय : 08:39 PM चंद्रास्त : 07:25AM राहुकाल : 10:45 से 12:27 यमगंड : 15:50 से 17:32

आज का नक्षत्र

आज शुक्रवार के दिन चंद्रमा मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा. मकर राशि में यह नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस धनिष्ठा नक्षत्र पर मंगल का शासन है. यह नक्षत्र यात्रा करने, मित्रों से मिलने और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज शुक्रवार के दिन 10:45 से 12:27 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे समय में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए. केवल शुभ पहर में ही शुभ कार्य करें.