ETV Bharat / spiritual

31 जनवरी 2026 का पंचांग: शनिवार को रवि योग का शुभ संयोग, भोलेनाथ और कामदेव का शासन

हैदराबाद: आज 31 जनवरी, 2026 शनिवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव और कामदेव का शासन है. नई किताबें लिखने, कर्मकांड और नृत्य के लिए अच्छा दिन माना जाता है. आज रवि योग भी बन रहा है.

विक्रम संवत : 2082

मास : माघ

पक्ष : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी

दिन : शनिवार

तिथि : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी

योग : विष्कुंभ

नक्षत्र : पुनर्वसु

करण : तैतिल

चंद्र राशि : मिथुन

सूर्य राशि : मकर

सूर्योदय : सुबह 07:11 बजे

सूर्यास्त : शाम 05:58 बजे

चंद्रोदय : शाम 04.16 बजे

चंद्रास्त : सुबह 0645 बजे (1 फरवरी)

राहुकाल : 09:53 से 11:14

यमगंड : 13:55 से 15:16

नया वाहन खरीदने के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 20:00 से लेकर कर्क राशि के 3:20 तक फैला हुआ है. इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं. नया वाहन खरीदने या सर्विसिंग कराने के अलावा यात्रा और पूजा के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. यह एक अस्थायी, तेज और गतिशील प्रकृति का तारा है। इस नक्षत्र में बागवानी करने, जुलूस में जाने, मित्रों से मिलने का कार्य भी किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:53 से 11:14 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.