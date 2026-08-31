31 अगस्त 2026 का पंचांग: सोमवार का दिन कलात्मक गतिविधियों के लिए अच्छा है, जानें राहुकाल
आज भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष तृतिया तिथि है. इस तिथि के देवता अग्नि है.
Published : August 31, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 31 अगस्त, 2026 सोमवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष तृतिया तिथि है. कृष्ण पक्ष की इस तृतिया तिथि के देवता अग्नि है. यह तिथि नए निर्माण करने के साथ-साथ किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों के लिए बेहद अच्छी मानी जाती है.
31 अगस्त का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : भाद्रपद
- पक्ष : कृष्ण पक्ष तृतिया
- दिन : सोमवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष तृतिया
- योग : गंड
- नक्षत्र : रेवती
- करण : विष्टि
- चंद्र राशि : मीन
- सूर्य राशि : सिंह
- सूर्योदय : 05:58:00 AM
- सूर्यास्त : 06:45:00 PM
- चंद्रोदय : 08:29 PM
- चंद्रास्त : 08:43 AM
- राहुकाल : 07:33 से 09:09
- यमगंड : 10:45 से 12:21
आज का नक्षत्र
आज सोमवार के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेगा. यह रेवती नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकरद 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध है. देवता पूषा है. यह रेवती कोमल और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. इस नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के काम के साथ व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 07:33 से 09:09 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.