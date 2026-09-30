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30 सितंबर 2026 का पंचांग: बुधवार को श्राद्ध के चौथे दिन पर क्या है ग्रह नक्षत्रों की चाल

हैदराबाद: आज 30 सितंबर, 2026 बुधवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. भगवान गणेशजी का इस तिथि पर शासन है. उनकी पूजा से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं, हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2083 मास : आश्विन पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्थी दिन : बुधवार तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्थी योग : वज्र नक्षत्र : भरणी करण : बलव चंद्र राशि : मेष सूर्य राशि : कन्या सूर्योदय : 06:13:00 AM सूर्यास्त : 06:08:00 PM चंद्रोदय : 08:31 PM चंद्रास्त : 09:47 AM राहुकाल : 12:11 से 13:40 यमगंड : 07:42 से 09:12

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में रहेगा. मेष राशि में 13:20 से 26:40 तक इसका विस्तार होता है. इस नक्षत्र के देवता यम है और शुक्र इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह है. ये नक्षत्र उग्र और क्रूर स्वभाव का होता है. माना जाता है कि इस नक्षत्र में क्रूर कार्य, कुआं खोदना, कृषि संबंधी काम, दवाई बनाने, आग से कोई वस्तु बनाने आदि के कार्य करना उपयुक्त माना जाता है. इस नक्षत्र में किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए. हथियार संबंधी काम, पेड़ काटने या प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए इस नक्षत्र में कार्य करना अच्छा रहता है. शुभ कार्यों के लिए यह नक्षत्र अनुकूल नहीं है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:11 से 13:40 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.