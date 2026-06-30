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30 जून 2026 का पंचांग: मंगलवार को ना करें कोई शुभ काम, संभलकर रहें

हैदराबाद: आज 30 जून, 2026 मंगलवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है. इस दिन पर माता दुर्गा का शासन है. नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और चिकित्सा संबंधी कामों के लिए अच्छा दिन है. किसी भी तरह का अन्य बड़ा शुभ काम नहीं करना चाहिए.

विक्रम संवत : 2082 मास : आषाढ़ पक्ष : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा दिन : मंगलवार तिथि : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा योग : ब्रह्म नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा करण : बलव चंद्र राशि : धनु सूर्य राशि : मिथुन सूर्योदय : 05:25:00 AM सूर्यास्त : 07:24:00 PM चंद्रोदय : 20:04 चंद्रास्त : चन्द्रास्त नहीं राहुकाल : 15:54 से 17:39 यमगंड : 10:39 से 12:24

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र है और देवता वरुण है. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व. यह नक्षत्र चुनौतियों के बीच भी आगे बढ़ने और सफलता की दिशा में निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है. आज का दिन नई योजनाओं पर कार्य शुरू करने, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने के लिए अनुकूल रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:54 से 17:39 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.