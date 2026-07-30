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30 जुलाई 2026 का पंचांग: आज से शुरू हो रहा श्रावण मास, भोलेनाथ की करें पूजा

आज श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है. इस दिन पर माता दुर्गा का शासन है.

THURSDAY 30TH JULY 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 30 जुलाई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 30 जुलाई, 2026 गुरुवार, के दिन श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है. इस दिन पर माता दुर्गा का शासन है. नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और चिकित्सा संबंधी कामों के लिए अच्छा दिन है. किसी भी तरह का अन्य बड़ा शुभ काम नहीं करना चाहिए.

30 जुलाई का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : श्रावण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
  • दिन : गुरुवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
  • योग : आयुष्यमान
  • नक्षत्र : श्रवण
  • करण : बलव
  • चंद्र राशि : मकर
  • सूर्य राशि : कर्क
  • सूर्योदय : 05:40:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:14:00 PM
  • चंद्रोदय : 08.04 PM
  • चंद्रास्त : 06:30 AM
  • राहुकाल : 14:09 से 15:51
  • यमगंड : 05:40 से 07:22

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि है और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. यह गतिशील तारा है, जिसमें यात्रा करने, वाहन चलाने, बागवानी करने, जुलूस में जाने, दोस्तों से मिलने, खरीदारी करने और अस्थायी प्रकृति के किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 14:09 से 15:51 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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