30 जनवरी 2026 का पंचांग: आज शुक्र प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, ज्या एकादशी का करें पारण

हैदराबाद: आज 30 जनवरी, 2026 शुक्रवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है. भगवान विष्णु के द्वारा इस तिथि का नियंत्रण होता है. नई योजना बनाने और रणनीति विकसित करने, धन दान और उपवास के लिए अच्छा दिन माना जाता है. आज जया एकादशी का पारण है. आज शुक्र प्रदोष व्रत है. सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.

विक्रम संवत : 2082 मास : माघ पक्ष : शुक्ल पक्ष द्वादशी दिन : शुक्रवार तिथि : शुक्ल पक्ष द्वादशी योग : वैद्रुति नक्षत्र : आर्द्रा करण : बलव चंद्र राशि : मिथुन सूर्य राशि : मकर सूर्योदय : सुबह 07:11 बजे सूर्यास्त : शाम 05:57 बजे चंद्रोदय : दोपहर 03.06 बजे चंद्रास्त : सुबह 05.54 (31 जनवरी) राहुकाल : 11:14 से 12:34 यमगंड : 15:16 से 16:37

इस नक्षत्र में यात्रा और खरीदारी से बचें

आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु हैं. दुश्मनों से लड़ने, विष संबंधी काम करने, आत्माओं का आह्वान करने, किसी कार्य से खुद को अलग करने या खंडहर गिराने के अलावा बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है. हालांकि यात्रा और खरीदारी से इस नक्षत्र में बचना चाहिए.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 11:14 से 12:34 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.