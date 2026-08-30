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30 अगस्त 2026 का पंचांग: रविवार को क्या है ग्रह-नक्षत्रों की चाल, जानें सबकुछ

आज भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष द्वितिया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु है, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं.

SUNDAY 30TH AUGUST 2026 KA PANCHANG
रविवार 30 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 30 अगस्त, 2026 रविवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष द्वितिया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु है, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है.

30 अगस्त का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितिया
  4. दिन : रविवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितिया
  6. योग : शूल
  7. नक्षत्र : उत्तराभाद्रपदा
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : मीन
  10. सूर्य राशि : सिंह
  11. सूर्योदय : 05:57:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:46:00 PM
  13. चंद्रोदय : 07:57 PM
  14. चंद्रास्त : 07:42 AM
  15. राहुकाल : 17:10 से 18:46
  16. यमगंड : 12:21 से 13:57

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मीन राशि 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके देवता अहिर्बुध्न्य हैं, जो एक नाग देवता है. इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है. कुएं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित अनुष्ठान करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, विवाह, या किसी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 17:10 से 18:46 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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