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30 अप्रैल 2026 का पंचांग: गुरुवार की तिथि पर रुद्र का नियंत्रण, पूजा से होगा लाभ

वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि पर राहुकाल से बचकर रहें. विस्तार से पढ़ें.

THURSDAY 30TH APRIL 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 30 अप्रैल 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 30, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 30 अप्रैल, 2026 गुरुवार, के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है. ये तिथि रुद्र द्वारा शासित होती है, जो भगवान शिव का एक प्राचीन और उग्र रूप है. इस दिन की ऊर्जा से भगवान की पूजा करने सबसे अच्छा होता है.

30 अप्रैल का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : वैशाख
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी
  4. दिन : गुरुवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी
  6. योग : वज्र
  7. नक्षत्र : चित्रा
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : कन्या
  10. सूर्य राशि : मेष
  11. सूर्योदय : 05:41:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:56:00 PM
  13. चंद्रोदय :18:03:15
  14. चंद्रास्त :29:30:52
  15. राहुकाल : 13:58 से 15:37
  16. यमगंड : 05:41 से 07:20

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा है और नक्षत्र स्वामी मंगल है. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है, इसलिए आज का दिन रचनात्मक कार्यों, नई योजनाओं और निर्माण से जुड़े कामों के लिए अनुकूल रह सकता है. कलात्मक गतिविधियों, डिजाइन और नई सोच के साथ किए गए कार्यों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:58 से 15:37 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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