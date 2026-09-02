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2 सितंबर 2026 का पंचांग: बुधवार को करें गजानन की पूजा, दूर्वा अवश्य चढ़ाएं

आज भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. नागों के देवता का इस तिथि पर शासन है. विस्तार से पढ़ें.

WEDNESDAY 2ND SEPTEMBER 2026 KA PANCHANG
बुधवार 2 सितंबर 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 02 सितंबर, 2026 बुधवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. नागों के देवता का इस तिथि पर शासन है. आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करने और तीर्थयात्रा करने के लिए इस तिथि को अच्छा माना जाता है.

2 सितंबर का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2083
  • मास : भाद्रपद
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष पंचमी
  • दिन : बुधवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष पंचमी
  • योग : ध्रुव
  • नक्षत्र : भरणी
  • करण : तैतिल
  • चंद्र राशि : मेष
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : 05:59:00 AM
  • सूर्यास्त : 06:42:00 PM
  • चंद्रोदय : 09:46 PM
  • चंद्रास्त : 10:49 AM
  • राहुकाल : 12:20 से 13:56
  • यमगंड : 07:34 से 09:10

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में रहेगा. मेष राशि में 13:20 से 26:40 तक इसका विस्तार होता है. इस नक्षत्र के देवता यम है और शुक्र इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह है. ये नक्षत्र उग्र और क्रूर स्वभाव का होता है. इस नक्षत्र में क्रूर कार्य, कुआं खोदना, कृषि संबंधी काम, दवाई बनाने, आग से कोई वस्तु बनाने आदि के कार्य करना उपयुक्त माना जाता है. इस नक्षत्र में किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए. हथियार संबंधी काम, पेड़ काटने या प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए इस नक्षत्र में कार्य करना अच्छा रहता है. शुभ कार्यों के लिए यह नक्षत्र अनुकूल नहीं है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:20 से 13:56 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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