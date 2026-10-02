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2 अक्टूबर 2026 का पंचांग: शुक्रवार को शुभपहर में करें मां लक्ष्मी की पूजा, धनधान्य का मिलेगा आशीर्वाद

हैदराबाद: आज 02 अक्टूबर, 2026 शुक्रवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है. इस तिथि पर मंगल का शासन है. चिकित्सा संबंधी कार्य करने या नई दवाई शुरू करने के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े काम के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2083 मास : आश्विन पक्ष : कृष्ण पक्ष षष्ठी दिन : शुक्रवार तिथि : कृष्ण पक्ष षष्ठी योग : व्यतिपात नक्षत्र : मृगशीर्ष करण : वणिज चंद्र राशि : वृषभ सूर्य राशि : कन्या सूर्योदय : 06:14:00 AM सूर्यास्त : 06:06:00 PM चंद्रोदय : 10:25 पी एम चंद्रास्त : 12:03 पी एम राहुकाल : 10:41 से 12:10 यमगंड : 15:08 से 16:37

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा है और इसके शासक ग्रह मंगल है. विवाह आदि कार्य करने, दीक्षा ग्रहण करने, यात्रा, भवन निर्माण के लिए शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र का स्वभाव कोमल होता है. यह नक्षत्र ललित कलाओं के लिए अच्छा है। कुछ नया आर्ट सीखने, दोस्ती करने, प्रेम अभिव्यक्ति, नए परिधान पहनने के साथ शुभ समारोह, उत्सव, कृषि के सौदे करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा होता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 10:41 से 12:10 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.