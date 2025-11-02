ETV Bharat / spiritual

2 नवंबर 2025 का पंचांग: देवोत्थान एकादशी के पारण पर त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग, यह है शुभ पहर

रविवार 2 नवंबर 2025 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 02 नवंबर, 2025 रविवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु है. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है. आज देवोत्थान एकादशी का पारण है. आज वैष्णव देवोत्थान एकादशी है. आज त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है. 2 नवंबर का पंचांग