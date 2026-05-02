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2 मई 2026 का पंचांग: शनिवार को प्रतिपदा तिथि पर शुभ कार्यों से बचें

ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि पर मां दुर्गा का शासन है. जानें राहुकाल और शुभ पहर.

SATURDAY 2ND MAY 2026 KA PANCHANG
शनिवार 2 मई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 2, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 02 मई, 2026 शनिवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है. इस दिन पर माता दुर्गा का शासन है. नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और चिकित्सा संबंधी कामों के लिए अच्छा दिन है. किसी भी तरह का अन्य बड़ा शुभ काम नहीं करना चाहिए.

2 मई का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : ज्येष्ठ
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
  4. दिन : शनिवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
  6. योग : व्यतिपात
  7. नक्षत्र : विशाखा
  8. करण : बलव
  9. चंद्र राशि : तुला
  10. सूर्य राशि : मेष
  11. सूर्योदय : 05:39:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:57:00 PM
  13. चंद्रोदय :19:50
  14. चंद्रास्त : चन्द्रास्त नहीं
  15. राहुकाल : 08:59 से 10:38
  16. यमगंड : 13:58 से 15:38

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3:20 डिग्री वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बृहस्पति है, देवता सतराग्नि हैं - जिसे इन्द्राग्नि भी कहा जाता है. आज लक्ष्य प्राप्ति और दृढ़ निश्चय का संकेत दे रहा है. यह समय योजनाओं को आगे बढ़ाने और मेहनत के साथ सफलता पाने के लिए अनुकूल माना जा सकता है. बृहस्पति के प्रभाव से ज्ञान, विस्तार और सही मार्गदर्शन मिलने के योग बन रहे हैं. इन्द्राग्नि के प्रभाव से ऊर्जा और उत्साह तो रहेगा, लेकिन संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:59 से 10:38 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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