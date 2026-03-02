ETV Bharat / spiritual

2 मार्च 2026 का पंचांग: आज इस समय होगा होलिका दहन, समय का रखें ध्यान

हैदराबाद: आज 02 मार्च, 2026 सोमवार, के दिन फाल्गुन महीने की शुक्ल चतुर्दशी तिथि है. ये तिथि रुद्र द्वारा शासित होती है, जो भगवान शिव का एक प्राचीन और उग्र रूप है. इस दिन की ऊर्जा से भगवान की पूजा करने सबसे अच्छा होता है. फाल्गुन चौमासी चौदस है. आज रवि योग भी बन रहा है.

विक्रम संवत : 2082 मास : फाल्गुन पक्ष : शुक्ल चतुर्दशी दिन : सोमवार तिथि : शुक्ल चतुर्दशी योग : अतिगंड नक्षत्र : अश्लेषा करण : गर चंद्र राशि : कर्क सूर्य राशि : कुंभ सूर्योदय : सुबह 06:46 बजे सूर्यास्त : शाम 06:21 बजे चंद्रोदय : शाम 5.20 बजे चंद्रास्त : सुबह 06.33 बजे (3 मार्च) राहुकाल : 08:13 से 09:40 यमगंड : 11:07 से 12:33

इस नक्षत्र में शुभ कार्य से करें परहेज

आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे. कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र का विस्तार 16:40 से 30 डिग्री तक है. इसके देवता सर्प और नक्षत्र स्वामी बुध हैं. इस नक्षत्र को अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है. किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से इस नक्षत्र में बचना चाहिए. हालांकि युद्ध में सफलता की तैयारी, तांत्रिक कार्य, कारावास या अलगाव से जुड़े कार्य, विनाश के कार्य और वरिष्ठों के साथ गठबंधन तोड़ने आदि कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 08:13 से 09:40 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.