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2 जून 2026 का पंचांग: मंगलवार की तिथि के देवता वायुदेव हैं, शुभपहर में करें पूजा

हैदराबाद: आज 02 जून, 2026 मंगलवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष द्वितिया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु है, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082 मास : आषाढ़ पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितिया दिन : मंगलवार तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितिया योग : साध्य नक्षत्र : मूल करण : तैतिल चंद्र राशि : धनु सूर्य राशि : वृषभ सूर्योदय : 05:22:00 AM सूर्यास्त : 07:16:00 PM चंद्रोदय : 21:20 चंद्रास्त : 06:27 राहुकाल : 15:47 से 17:31 यमगंड : 10:35 से 12:19

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋति है और शासक ग्रह केतु है. यह बिल्कुल भी शुभ नक्षत्र नहीं है. इसे सामान्यतः चुनौतीपूर्ण नक्षत्र माना जाता है, इसलिए आज के दिन महत्वपूर्ण निर्णय, नई शुरुआत या बड़े निवेश जैसे कार्यों में सावधानी बरतना उचित रहेगा. धैर्य, संयम और सोच-समझकर कार्य करना लाभकारी रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:47 से 17:31 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.