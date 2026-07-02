ETV Bharat / spiritual

2 जुलाई 2026 का पंचांग: आज की तिथि पर वायु देवता का अधिकार, जानें शुभ पहर और राहुकाल

गुरुवार को आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष द्वितिया तिथि है. तीर्थयात्रा के लिए दिन बेहद शुभ है.

THURSDAY 2ND JULY 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 2 जुलाई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 6:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 02 जुलाई, 2026 गुरुवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष द्वितिया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु है, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है.

2 जुलाई का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : आषाढ़
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितिया
  4. दिन : गुरुवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितिया
  6. योग : वैद्रुति
  7. नक्षत्र : उत्तराषाढा
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : मकर
  10. सूर्य राशि : मिथुन
  11. सूर्योदय : 05:25:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:24:00 PM
  13. चंद्रोदय : 09.29 PM
  14. चंद्रास्त : 07:41 AM
  15. राहुकाल : 14:09 से 15:54
  16. यमगंड : 05:25 से 07:10

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य है. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, इसके देवता विश्वदेव है. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, कर्मकांड, राज्याभिषेक, भूमि खरीदना, मेधावी कर्म, बीज बोना, देवताओं की पूजा, मंदिर का निर्माण, विवाह, या स्थायी सफलता चाहने वाले कोई भी काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 14:09 से 15:54 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 2 जुलाई 2026 का पंचांग
गुरुवार 2 जुलाई 2026 का पंचांग
TODAY 2ND JULY 2026 KA PANCHANG
THURSDAY 2ND JULY 2026 KA PANCHANG
AAJ 2ND JULY 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.