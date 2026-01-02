ETV Bharat / spiritual

2 जनवरी 2026 का पंचांग: शुक्रवार को बन रहा रवि योग, शुभ पहर में करें पूजा, होगा लाभ

हैदराबाद: आज 02 जनवरी, 2026 शुक्रवार, के दिन पौष महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है. ये तिथि रुद्र द्वारा शासित होती है, जो भगवान शिव का एक प्राचीन और उग्र रूप है. इस दिन की ऊर्जा से भगवान की पूजा करना सबसे अच्छा होता है. आज रवि योग भी बन रहा है.

विक्रम संवत : 2082 मास : पौष पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दिन : शुक्रवार तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी योग : शुक्ल नक्षत्र : मृगशीर्ष करण : गर चंद्र राशि : वृषभ सूर्य राशि : धनु सूर्योदय : सुबह 07:15 बजे सूर्यास्त : शाम 05.36 बजे चंद्रोदय : शाम 04.18 बजे चंद्रास्त : सुबह 07.12 बजे (3 जनवरी) राहुकाल : 11:07 से 12:25 यमगंड : 15:00 से 16:17

शुभ समारोह और उत्सव के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा और इसके शासक ग्रह मंगल हैं. विवाह आदि कार्य करने, दीक्षा ग्रहण करने, यात्रा, भवन निर्माण के लिए शुभ नक्षत्र है. इस नक्षत्र का स्वभाव कोमल होता है. यह नक्षत्र ललित कलाओं के लिए अच्छा है. कुछ नया आर्ट सीखने, दोस्ती करने, प्रेम अभिव्यक्ति, नए परिधान पहनने के साथ शुभ समारोह, उत्सव, कृषि के सौदे करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा होता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 11:07 से 12:25 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.