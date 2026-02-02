2 फरवरी 2026 का पंचांग: चिकित्सा संबंधी कार्यों के लिए अच्छी है तिथि
फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए. वरना परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे.
Published : February 2, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 02 फरवरी, 2026 सोमवार, के दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है. इस दिन पर माता दुर्गा का शासन है. नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और चिकित्सा संबंधी कामों के लिए अच्छा दिन है. किसी भी तरह का अन्य बड़ा शुभ काम नहीं करना चाहिए.
2 फरवरी का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : फाल्गुन
- पक्ष : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
- दिन : सोमवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
- योग : आयुष्यमान
- नक्षत्र : अश्लेषा
- करण : बलव
- चंद्र राशि : कर्क
- सूर्य राशि : मकर
- सूर्योदय : सुबह 07:10 बजे
- सूर्यास्त : शाम 06:00 बजे
- चंद्रोदय : शाम 06.33 बजे
- चंद्रास्त : सुबह 07.27 बजे
- राहुकाल : 08:31 से 09:52
- यमगंड : 11:13 से 12:35
तांत्रिक कार्यों के लिए अच्छा है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे. कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र का विस्तार 16:40 से 30 डिग्री तक है. इसके देवता सर्प और नक्षत्र स्वामी बुध हैं. इस नक्षत्र को अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है. इस नक्षत्र में किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए. हालांकि युद्ध में सफलता की तैयारी, तांत्रिक कार्य, कारावास या अलगाव से जुड़े कार्य, विनाश के कार्य और वरिष्ठों के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए इस नक्षत्र में कार्य किए जा सकते हैं.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:31 से 09:52 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.